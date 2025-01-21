Урожай оправданий

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в Тамбовской области по делу о краже урожая местного сельхозпредприятия оправдан предприниматель Сергей Пастушок, возглавлявший реготделение ЛДПР в 2012–2014 годах. Суд признал, что он не причастен к преступлению, а обвинение ему было предъявлено по невозбужденному уголовному делу. Защита бизнесмена называет оправдательный приговор революционным, так как он ставит под вопрос обвинительные приговоры других участников дела и фактически признает частичную вину в преступлении потерпевшего. Сторона обвинения не согласилась с оправданием Сергея Пастушка и обжаловала его.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сампурский районный суд Тамбовской области оправдал 52-летнего Сергея Пастушка по уголовному делу о хищении урожая местного сельхозпредприятия стоимостью более 111 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно приговору, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», решение было принято в связи с его непричастностью к совершению преступления.

Уголовное дело рассматривалось в суде чуть дольше двух лет. По версии регионального управления МВД, в 2013 году Сергей Пастушок организовал хищение урожая сельхозкультур с полей ООО «Шуваево», обрабатывавшего 6 тыс. га земель.

На тот момент предприятие находилась в процедуре банкротства, а его имущественный комплекс по договору с конкурсным управляющим Александром Букой арендовало крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Сергея Шуваева, племянника бывшего руководителя самого ООО Валентина Шуваева. По версии следствия, после того как КФХ засеяло земли, управляющий по указанию Сергея Пастушка расторг договор аренды и запретил собирать урожай. Согласно обвинительному заключению, знакомый подсудимого Роман Мимикин заблокировал технику для уборки силами частного охранного предприятия.

В итоге, как считали в УМВД, участники преступной группы похитили с полей «Шуваевао» весь урожай ячменя, пшеницы, гороха, подсолнечника, гречихи и сахарной свеклы. По оценке следствия, ущерб превысил 111 млн руб. Потерпевшим был признан Валентин Шуваев.

История вокруг банкротства «Шуваева» легла в основу нескольких приговоров. Еще в 2017 году Сергея Пастушка признали виновным в хищении всего имущественного комплекса предприятия и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Этот приговор дважды отменялся в Верховном суде РФ, а финальное наказание в кассации было сокращено на месяц. К этому времени предприниматель, по утверждению своей защиты, с учетом нахождения под стражей отсидел больше 8 лет. В 2021–2023 годах отдельно от Сергея Пастушка к условному сроку за мошенничество был приговорен конкурсный управляющий Александр Бука, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием, а не признавший вину Роман Мимикин — к реальному.

Сам Сергей Пастушок отрицает вину в хищении урожая «Шуваева». Он считает, что сам является потерпевшим, так как его фирма ООО «Агат» входила в реестр кредиторов предприятия, а урожай являлся частью конкурсной массы. По мнению предпринимателя, расхищение урожая организовал сам Валентин Шуваев, который, как указано в материалах дела, называл договор своего родственника с ООО фиктивным и признавал, что все работы проводились силами «Шуваева», а вырученные с продажи деньги планировал направить на выкуп активов с банкротных торгов. Таким образом он якобы хотел сохранить хозяйство и за реализацию договоренности обещал заплатить управляющему Александру Буке за это 24 млн руб., передав часть в виде «аванса» в 2,4 млн.

В итоге активы «Шуваева» на торгах приобрела сторонняя компания, а бывший владелец инициировал уголовное преследование Сергея Пастушка, считая его ответственным за срыв планов по выкупу ООО.

В тексте приговора наиболее примечательным является вывод суда об отсутствии самого события преступления.

Во-первых, как установил суд, ущерб Валентину Шуваеву не мог быть причинен, так как урожай входил в конкурсную массу обанкротившегося предприятия. Вырученные от его продажи деньги должны были идти на погашение долгов, что исключает возможность нанесения ущерба бывшему владельцу. Во-вторых, суд установил, что в материалах дела в принципе отсутствует постановление о возбуждении дела по факту хищения имущества господина Шуваева. При этом в них есть два взаимоисключающих документа — постановление следователя о возбуждении дела о хищении имущества ООО «Шуваево» и постановление замначальника УМВД об исключении этого же юрлица из состава потерпевших.

Между вынесением постановлений следствие предъявило Пастушку обвинение в хищении урожая общества, оставив этот факт без внимания впоследствии. Это обусловило неопределенный процессуальный статус подсудимого по неразрешенному обвинению и установление его непричастности.

Адвокат Сергея Пастушка Геннадий Кондрашов называет оправдательный приговор своего доверителя уникальным: «Выводы суда, что следователь “забыл” возбудить уголовное дело по хищению имущества мнимого потерпевшего и что итоговые обвинения были предъявлены по невозбужденному уголовному делу, являются невероятно смелым заключением для современного российского правосудия и одновременно революционным решением, ломающим два ранее поставленных обвинительных приговора, в которых судьи попросту переписали обвинительное заключение, не вникая в реальные обстоятельства происшедших событий. А этот приговор является подлинным актом правосудия». Геннадий Кондрашов добавил, что сейчас защита в третий раз обжалует первый приговор Сергея Пастушка в Верховном суде.

С оправдательным приговором не согласилась сторона обвинения, подавшая на него апелляционное представление. Материалы пока не переданы в облсуд.

Сергей Толмачев