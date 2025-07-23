Чиновнику нашлось дело в бане

Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, а также министра имущества региона Эльдара Белоусова и управляющего делами губернатора и правительства Романа Менжинского. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Источник в правоохранительных органах сообщает, что должностные лица могут быть причастны к незаконному строительству оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов

Фото: ГУУ Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов

Фото: ГУУ

Сотрудники челябинского УФСБ и Главного следственного управления (ГСУ) СКР 23 июля задержали в Москве бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова. Одновременно в Челябинске были задержаны министр имущества региона Эльдар Белоусов и руководитель управления делами губернатора и правительства Роман Менжинский.

Оперативные действия прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при строительстве оздоровительного комплекса, сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах.

«Должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании было организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн руб.»,— сообщил собеседник “Ъ”.

В домах и на местах работы задержанных прошли обыски. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Дело находится в производстве следователей центрального аппарата СКР. Пресс-служба комитета не ответила на запрос по поводу задержания фигурантов. В пресс-службе правительства Челябинской области ситуацию не комментируют.

35-летний Александр Богашов сейчас работает заместителем руководителя одного из департаментов ПАО НОВАТЭК. Он окончил Государственный университет управления в Москве по специальности «менеджмент организации». В правительство Челябинской области пришел в декабре 2019 года на должность министра имущества. До этого трудился на разных должностях сначала в Росимуществе, а затем в Министерстве энергетики России. В мае 2021 года был назначен заместителем губернатора—министром имущества Челябинской области, в июле 2022-го — заместителем губернатора. Южноуральское правительство Александр Богашов покинул в сентябре 2024 года и вернулся в Москву.

Эльдару Белоусову 37 лет. Он тоже окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации». В 2010–2020 годах работал в страховых компаниях, был директором проекта ФГБУ «Российское энергетическое агентство», входил в состав органов управления ряда акционерных обществ, принадлежащих РФ. В ноябре 2020 года назначен заместителем министра имущества Челябинской области. В декабре 2022 года занял пост министра имущества региона.

53-летний Роман Менжинский работает в должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области с июля 2020 года. Он окончил Норильский государственный индустриальный институт по специальности «металлургические машины и оборудование». До переезда в Челябинск работал в Кольской горно-металлургической компании и в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.

Несколько лет назад в Челябинске проводилась реконструкция правительственной гостиницы, расположенной рядом с резиденцией губернатора.

Проект включал возведение трехэтажной пристройки с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения (бассейн, сауна, тренажерный зал, массажный кабинет).

Контракт на реконструкцию в конце 2019 года министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заключило с челябинским ООО «Альфастрой» на сумму 441 млн руб. В августе 2021 года заказчик в одностороннем порядке расторг договор в связи с существенным нарушением срока окончания работ — изначально планировалось завершить реконструкцию в январе 2021 года. Подрядчик пытался оспорить решение в суде, но проиграл. Впоследствии минстрой отсудил у компании неотработанный аванс с неустойкой и процентами за пользование чужими деньгами в общей сумме почти 135 млн руб. В декабре 2023 года арбитражный суд региона признал «Альфастрой» банкротом. Минстрой является крупнейшим кредитором после УФНС по Челябинской области, которой компания задолжала более 800 млн руб.

Юлия Гарипова, Челябинск