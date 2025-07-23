В Липецке местный застройщик собирается возвести два дома за 1 млрд

В Липецке местное ООО «Специализированный застройщик "Сфера"» Эдуарда Корабельникова заявило проект двух многоэтажных домов на улицах Невского и Верещагина. Планируемая стоимость объектов — 709 млн и 257 млн руб. соответственно. Их возведут без привлечения генподрядчиков, следует из опубликованной проектной декларации.

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Ввод в эксплуатацию объекта по адресу улица Невского, 9 намечен на четвертый квартал 2027 года. В рамках строительства появится здание переменной (от шести до девяти) этажности с общей площадью 11,2 тыс. кв. м, из которых под жилье отведено 7,6 тыс. кв. м. По собственным данным компании, дом будет кирпичным: фасад из облицовочного кирпича, внутренние перегородки из газосиликатных блоков, кирпичные несущие конструкции. Предполагается 147 квартир: 79 однокомнатных, 42 двухкомнатных, 26 трехкомнатных. Общедомовая территория включает детскую и спортивную площадки, а также 76 гостевых машино-мест (вне объекта строительства — 28). Планируется озеленение в виде высадки можжевельника, спиреи японской, рябины и других деревьев и кустарников. Участок под застройку площадью 9,8 тыс. кв. м находится у застройщика в собственности.

Дом по адресу улица Верещагина, 8 планируется ввести в эксплуатацию раньше — во втором квартале 2027 года. Здесь появится здание от семи до восьми этажей общей площадью 3,8 тыс. кв. м, из которых жилыми будут 2,9 тыс. кв. м. В доме предполагается 45 квартир: 14 однокомнатных, 24 двухкомнатных и семь трехкомнатных. Общедомовая территория включает детскую и спортивную площадки, а также 26 гостевых машино-мест (вне объекта строительства — семь). Также, согласно декларации, запланированы зоны для отдыха, пандусы, озеленение в виде деревьев и кустарников, малые архитектурные формы. Участок под застройку площадью 1,7 тыс. кв. м находится у застройщика в собственности.

По данным Rusprofile.ru, ООО «СЗ “Сфера”» зарегистрировано в Липецке в октябре 2015 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 40 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем является Эдуард Корабельников. По итогам 2024 года выручка компании составила 70 млн руб., чистая прибыль — 56 млн руб. Годом ранее эти показатели равнялись 315 млн и 79 млн руб. соответственно. Компания реализовала три проекта, крупнейший из которых — ЖК «Весна». Согласно данным наш.дом.рф, на стадии строительства находятся только эти два дома.

В начале июня специализированный застройщик «Орелстрой-ЛЗ», входящий в орловскую группу компаний «Объединенная домостроительная корпорация» Александра Рогачева, выразил намерение построить в Липецке ЖК за 1 млрд руб.

Анна Швечикова