В главном офисе «ББР Банка» в Санкт-Петербурге прошли обыски

В Санкт-Петербурге утром 23 июля силовики пришли в центральный городской офис «ББР Банка» на Харьковской улице. Как стало известно «Ъ-СПб», на месте работают сотрудники столичного СКР. В настоящий момент дверь банка закрыта.

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В прессе появилась информация, что визит правоохранителей может быть связан с делом бизнесмена и театрального деятеля Владимира Кехмана, однако один из бенефициаров банка, Дмитрий Гордович, на соответствующий вопрос «Ъ-СПб» не ответил.

«ББР Банк» основан в 1994 году в Калининграде. Первоначально он назывался «Карбо-банк», а до финального ребрендинга в конце 2012 года — «Балтийский банк развития». До продажи в здании располагался ВТБ. В Петербурге банк работает с 2005 года. Головной офис финансовой организации находится в Москве.

Основными владельцами банка являются петербуржец Дмитрий Гордович, москвичи Дмитрий Швецов и Денис Гордеев, а также миноритарные акционеры. Господин Гордович считается также одним из собственников петербургского отеля «Введенский».

Андрей Кучеров