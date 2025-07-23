В абаканские «Саяны» приходит новый главный тренер

Новосибирец Николай Коновалов возглавит абаканскую команду по хоккею с мячом «Саяны», выступающую в российской Суперлиге. Информация о предстоящем назначении размещена в аккаунте клуба из столицы Республики Хакасия в соцсети «ВКонтакте».

Как игрок Николай Коновалов в 1995 году стал чемпионом России в составе новосибирского «Сибсельмаша». После завершения карьеры игрока ушел на тренерскую работу. В качестве члена тренерского штаба вместе со студенческой сборной России в 2019 году выиграл «золото» Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске и чемпионата мира среди молодежных команд в Архангельске.

В регулярном первенстве сезона 2024/2025 «Саяны» заняли предпоследнее 13-е место, опередив только «Мурман». После завершения сезона мурманский клуб принял решение покинуть Суперлигу.

В середине июля глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о том, что «Саяны» продолжат выступление в Суперлиге. До последнего времени пост главного тренера занимал Евгений Баженов.

Валерий Лавский