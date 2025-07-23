Олимпийская чемпионка снялась с выборов в гордуму Воронежа

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова снялась с выборов в Воронежскую городскую думу. Как объяснила сама спортсменка, она не может совмещать избирательную кампанию и подготовку к выступлениям на важнейших соревнованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Госпожа Мельникова стала победителем праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в гордуму по избирательному округу №23. За нее проголосовали 1 188 человек, второе место заняла руководитель АНО «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья "1+1"» Анна Коломенская, за которую голоса отдал 651 участник голосования.

«Мне очень приятно, что вы меня поддержали и отдали свои голоса за меня на праймериз. Но именно из-за уважения к этим голосам, к партии, я не могу и не хочу идти на выборы безучастно»,— сказала Ангелина Мельникова. Она отметила, что получила важный опыт и компетенции. Спортсменка пообещала, что пока будет отдавать себя спорту, а родному городу продолжит помогать в рамках многочисленных общественных проектов.

Выборы в Воронежскую городскую думу пройдут 12, 13, и 14 сентября. Также в регионе будут избирать депутатов регионального парламента.

Владимир Зоркий