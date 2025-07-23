Зампрокурора Белгородской области Алексей Котов ушел в отставку

Заместитель прокурора Белгородской области Алексей Котов ушел на пенсию. На его должность пока никого не назначили. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в прокуратуре региона. Господин Котов занимал пост с января 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Котов

Фото: прокуратура Белгородской области Алексей Котов

Фото: прокуратура Белгородской области

Алексей Котов родился в 1979 году в Ставропольском крае. В 2001 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работает в органах прокуратуры с 2003 года. Занимал должности прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства и прокурора отдела по надзору за исполнением земельного и природоохранного законодательства прокуратуры Ставропольского края. С 2009 года служил в прокуратуре Чечни, пройдя путь от зампрокурора Грозненского района до начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. В декабре 2018 года был назначен зампрокурора республики, после чего перешел на аналогичную должность в Белгородскую область.

На прошлой неделе стало известно, что Эдуард Емец покинул пост заместителя прокурора Белгородской области. Вместо него назначили Александра Лазарева.

Подробнее о кадровых перестановках в прокуратуре Белгородской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анастасия Назаренко, Алина Морозова