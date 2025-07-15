Сменился заместитель прокурора Белгородской области

На должность заместителя прокурора Белгородской области назначен Александр Лазарев. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областной прокуратуре. С апреля 2018 года этот пост занимал Эдуард Емец. Господин Емец в свою очередь в начале июля занял должность зампрокурора Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лазарев

Фото: прокуратура Белгородской области Александр Лазарев

Фото: прокуратура Белгородской области

Александр Лазарев родился в 1981 году, в 2002-м окончил Владимирский юридический институт ФСИН России и начал работу в органах внутренних дел в качестве следователя ОВД во Владимире, затем занимал должность следователя отделения по расследованию преступлений против личности. В 2003 году устроился в органы прокуратуры Владимирской области, где прошел путь от следователя до начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

Кабира Гасанова