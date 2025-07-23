С 3 августа авиакомпания Utair запустит регулярные рейсы из Петербурга в Геленджик

Авиакомпания Utair с 3 августа запускает прямое авиасообщение между Петербургом и Геленджиком. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Петербурга — в 10:20, из Геленджика — в 16:15. Время в пути составит 4 часа 55 минут. Параллельно с этим компания запустит регулярные рейсы в Геленджик из Москвы (с 5 августа).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 6 августа рейсы Петербург — Геленджик также запускает авиакомпания Smartavia.

Дарья Астанина