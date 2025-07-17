Самолеты с 6 августа начнут летать из Пулково в Геленджик

Между Санкт-Петербургом и Геленджиком возобновятся перелеты. Рейсы между двумя городами запускает авиакомпания Smartavia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе перевозчика уточнили, что самолеты начнут летать с 6 августа. Рейсы будут выполняться по средам в 6:55 и субботам в 8:40.

По прилете петербуржцы окажутся в обновленном и просторном терминале с открытой террасой. Напомним, что работа аэропорта в Геленджике возобновилась с 10 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Пулково с начала года обслужил 9,7 млн пассажиров.

Татьяна Титаева