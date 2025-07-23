Иран, Россия и Китай обсудили иранскую ядерную программу

В Тегеране 22 июля прошла трехсторонняя встреча представителей Ирана, России и Китая. Ее основной темой была иранская ядерная программа, сообщает Tasnim.

По данным иранского агентства, стороны договорились продолжать консультации и координировать свои позиции и действия. Планируется продолжить встречи «на различных уровнях» в ближайшие недели.

Также в рамках переговоров главы российских и китайских делегаций отдельно встретились с замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи. Подробности бесед не приводятся.

С 12 апреля между Ираном и США состоялись пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Они прервались после того, как Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам. Вашингтон говорил о готовности к прямым переговорам с Тегераном. В случае отказа от переговоров американские власти грозят применением силы.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Ираном опять нависли бомбы».