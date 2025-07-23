В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали три человека

Ночью украинские БПЛА атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что две женщины в момент атаки были, они получили ранения средней тяжести и легкие. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии также госпитализирован мужчина. В разных частях города загорелись обломков БПЛА, все возгорания потушили, также повреждены четыре машины.

В Родионова-Несветайском районе загорелись дом и сухая растительность на площади 300 кв. м, пожар уже потушен. В СНТ «Мечта» взрывной волной выбиты стекла в частном доме, в СНТ «Орион» загорелись крыши двух домов. Господин Слюсарь заверил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.