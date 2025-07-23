Госдепартамент назвал нестрогим срок Трампа для России в 50 дней

50 дней, которые президент Дональд Трамп отвел России на завершение конфликта на Украине, — это не строго фиксированный срок, заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. Вопрос отведенного срока будет оцениваться по мере развития переговоров, пояснила она.

«Когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу… Если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться»,— сказала на брифинге Тэмми Брюс.

Неделю назад Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен Россией». Он сказал, что если Россия за 50 дней не договорится с Украиной, то в начале сентября он может ввести пошлины до 100% на импорт стран, которые покупают российскую нефть. В сентябре с каникул выйдет Конгресс США, где рассматривается законопроект о полномочиях президента по принятию новых санкций.