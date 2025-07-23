Президент Ирана согласился с тезисом о недопустимости ядерного оружия у страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью Al Jazeera заявил, что согласен с позицией президента США Дональда Трампа о недопустимости ядерного оружия у страны.

«Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны»,— сказал господин Пезешкиан. Он отметил, что Иран продолжит обогащать уран в рамках международного права.

Господин Пезешкиан добавил, что разговоры о завершении ядерной программы Ирана — иллюзия. По его словам, Иран не будет терпеть угроз и диктата в отношении своей ядерной программы.

Интервью катарскому телеканалу стало первым появлением Масуда Пезешкиан в эфире после 12-дневного военного противостояния между Ираном и Израилем.