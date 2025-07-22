Россия вернула с Украины двух нуждающихся в срочной помощи военнослужащих

С подконтрольной армии Украины территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Сейчас они находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская помощь. После они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения.

Из украинского плена военнослужащие были возвращены 22 июля. Их передали по договоренностям о бессрочных санитарных обменах. О таких обменах делегации России и Украины договорились 2 июня на переговорах в Стамбуле.