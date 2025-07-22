Германия передаст Украине ЗРК Patriot, если США за полгода предоставит замену

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности Берлина предоставить Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot в обмен на скорое восполнение их запасов со стороны Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

«Мы можем отказаться от двух наших систем, но этого не произойдет, если мы не получим надежных гарантий, что их заменят в течение шести–восьми месяцев»,— сказал господин Писториус (цитата по немецкому телеканалу NTV). По данным издания Der Spiegel, это требование уже исполнено продвижением Германии на первое место в очереди на поставку американских Patriot.

Как сообщает Der Spiegel, изначально Борис Писториус обсуждал с американским коллегой Питом Хегсетом поставку Украине ЗРК посредством немецкого финансирования. В США от этого формата отказались, заявив о необходимости передачи Киеву систем напрямую из запасов Германии. Это вызывало несогласие Берлина, который уже передал три комплекса ВСУ, два — Польше (для защиты аэропорта, через который в Украину поставляется оружие). Де-факто, сообщает издание, у немцев осталось всего шесть установок. Один комплекс Patriot оценивается журналом в $1 млрд.

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении поставок оружия Киеву 14 июля. Все поставки американского вооружения будут осуществляться на деньги европейских союзников Украине.

Подробнее о закупках вооружения Бундесвером — в материале «Германия запасается оружием».