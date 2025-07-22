В Госдуму внесли проект о круглогодичном призыве на военную службу

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому призыв на военную службу будет осуществляться круглогодично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проект поправок в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» внесли глава думского комитета по обороны Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР).

Сейчас призыв граждан осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Депутаты предлагают проводить его в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря.

При этом документ предполагает, что в течение года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. А отправляться к местам прохождения военной службы они будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле-июле и октябре-декабре.

В пояснительной записке говорится, что прохождение комиссий в течение года позволит «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты» и «повысить качество призыва граждан на военную службу».

Полина Мотызлевская