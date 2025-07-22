На уральского журналиста возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

В отношении бывшего главного редактора интернет-издания TochkaNews Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень экстремистов и террористов) возбуждено новое уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Наталья Волкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Дмитрия Фоминцева Фото: Соцсети Дмитрия Фоминцева

Сам Дмитрий Фоминцев (внесен в перечень террористов и экстремистов) пояснил «Ъ-Урал», что поводом для возбуждения дела стали посты в его личном Telegram-канале «Иродъ-Уральский». Наталья Волкова добавила, что в ближайшее время ознакомится с материалами дела.

Напомним, в июле 2024 года МВД России объявило в уголовный розыск Дмитрия Фоминцева (внесен в перечень экстремистов и террористов) по подозрению в оскорблении религиозных чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ). Причиной уголовного преследования стали посты в его Telegram-канале о митрополите Екатеринбургском и Верхотурском Евгении (Кульберге). В конце января прошлого года журналист был задержан за оскорбление чувств верующих и проходил по делу в качестве свидетеля, однако впоследствии его статус изменился на подозреваемого.

В ноябре 2024 года Дмитрий Фоминцев (внесен в перечень экстремистов и террористов) заявил о закрытии своего издания. Сейчас он находится за пределами России.

Мария Шараева