Завод «Полипак» потратит на расширение производства в Лермонтове 6 млрд рублей

В 2025 году завод по выпуску пищевой упаковочной тары «Полипак» планирует направить на увеличение производственных мощностей 6 млрд руб. Новое производство будет выпускать 10 млн кв. м. продукции в месяц. Об этом сообщили в министерстве энергетики промышленности и связи Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Запуск нового производства запланирован на 2029 год. Таким образом будет обеспечено около 200 рабочих мест, а также увеличение налоговых отчислений в краевой бюджет.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Полипак» зарегистрировано в мае 2000 года. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Доход компании за 2024 год составил 2,8 млрд руб.

Мария Хоперская