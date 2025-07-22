Чистая прибыль Julius Baer упала на 35%

Швейцарский банк Julius Baer сообщил, что его чистая прибыль в первом полугодии снизилась на 35%, составив 295 млн швейцарских франков ($370 млн). Банк заявил, что такое падение прибыли связано в первую очередь с продажей его бразильского подразделения и с увеличением резервов на покрытие возможных потерь по кредитам. Активы под управлением банка в первом полугодии уменьшились на 3%, до 483 млрд франков ($606 млрд).

Julius Baer заверил, что он в значительной степени оправился от проблем, связанных с банкротством в 2023 году австрийского холдинга недвижимости Signa. Он был одним из крупнейших клиентов банка, которому в итоге пришлось списать долги на $700 млн.

Акции банка после публикации отчетности снизились на 1,6%.

Яна Рождественская