Экс-руководитель администрации Волжского бассейна предстанет перед судом

Бывший руководитель ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» предстанет перед судом по обвинению в злостном неисполнении учреждением решений суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Дело рассмотрит мировой суд, сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Экс-управленцу инкриминируют неисполнение решений судов об обязании очистить акваторию реки Волги от вышедших из эксплуатации плавсредств. Так, по решению Костромского суда необходимо было провести работы в Горьковском водохранилище в срок до 1 октября 2022 года. А на основании решения Нижегородского райсуда, принятого в 2022 году, требовалось поднять затонувшие остатки плавсредств из Чебоксарского водохранилища.

Как полагает следствие, обвиняемый имел возможность исполнить решения судов, однако злостно от этого уклонился.

Добавим, по предъявленной статье предусмотрено наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.

По данным ЕГРЮЛ, руководителем учреждения с июля 2010 года по 29 июня 2025 года был Дмитрий Бессмертный. С 30 июня и.о. руководителя стал Сергей Камоза.

Галина Шамберина