Аналитики: зарплаты в воронежском общепите за год выросли на 22%

В первом полугодии 2025 года средние зарплаты для новых сотрудников кафе и ресторанов в Воронежской области увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 49 121 руб. в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работы» со ссылкой на проведенное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший рост заработной платы отмечен у барменов — она поднялась на 14% по сравнению с январем-июнем 2024 года и достигла 57 752 руб. в месяц. На втором месте бариста (специалисты по изготовлению кофе), для них зарплатные предложения увеличились на 12% за год и составили 45 348 руб. в месяц.

Рост оплаты труда наблюдается и у работников кухни. Для мясника средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 56% и составила 96 тыс. руб. в месяц, для пекаря — на 39%, до 58 654 руб. в месяц. На 16% больше стали предлагать поварам — в первой половине этого года кандидаты могли рассчитывать в среднем на 53 543 руб. в месяц.

По оценке ресторатора Николая Шалыгина («Гармошка»), у участников рынка общепита Воронежской области с июня 2024 года рост расходов на фонд оплаты труда составил 30%, у поваров и барменов заработная плата увеличилась выше среднего показателя, у официантов — ниже. Учитывая эффект расчетной базы, господин Шалыгин оценил средний рост зарплат работников общепита относительно июня 2024 года в 25%, что коррелирует с данными исследования.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» господин Шалыгин, в среднем по рынку повара работают от 190 часов в месяц при средней ставке в 330 руб. Также за выполнение плана или обслуживание банкетов они могут рассчитывать на бонусы в 10%. Почасовая оплата бармена зависит от формата заведения, в котором он работает,— контактный ли это бар или нет. В связи с этим ставки могут разниться — на рынке предлагают от 150 до 300 руб. в час, не считая процент от выручки и чаевые. Зарплаты бариста, по сравнению с 2024 годом, выросли более чем на 30% при почасовой ставке от 200 до 320 руб. Их оклады и система мотивации индексируются активнее, чем у барменов и официантов, которые получают больше чаевых.

«Месячный доход повара в общепите в Воронеже составляет от 70 тыс. руб., бармен контактного бара может рассчитывать на 80 тыс. руб. оклада без чаевых, а бариста угостит кофе как минимум за 50 тыс. руб.»,— подытожил Николай Шалыгин

Кабира Гасанова