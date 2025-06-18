Врачу не пожелаешь

По итогам мая 2025 года на рынке труда Черноземья профильные аналитики фиксируют дефицит врачей. Наиболее значителен он в Белгородской, Курской и Липецкой областях. При этом, согласно данным рекрутинговой платформы Headhunter, в мае во всех регионах Черноземья снизился темп публикации вакансий. Эксперты отмечают, что врачи хотят более высоких зарплат, в то время как их рост замедляется.



Одна из причин дефицита медиков — их неудовлетворенность зарплатами, считают эксперты

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам мая 2025 года на рынке труда в регионах Черноземья наблюдается дефицит врачей, следует из данных рекрутинговой платформы Headhunter. В Белгородской области профессия врача занимает первое место среди дефицитных — 0,5 резюме на одну вакансию. Следом идут главный врач и завотделением — 0,6, а затем токарь, фрезеровщик и шлифовщик — 0,9. В Курской области врачи также расположились на первом месте — 0,6 резюме на одну вакансию. Далее идут токари, фрезеровщики и повара и пекари (0,8).

В Липецкой области в рейтинге востребованных вакансий лидирует доктор (0,6 резюме на вакансию), далее следуют позиции зоотехника и главного врача (0,8).

В Воронежской области медики заняли второе место в рейтинге наиболее дефицитных профессий (1,1). Региону также нужны дворники (0,7 резюме на вакансию) и продавцы (1,3). В Тамбовской области врач с показателем 0,9 резюме на одну вакансию занял третью позицию. Региону также нужны токари и продавцы — на эти позиции отношение резюме к вакансиям составляет 0,8 и 0,9 соответственно.

В Орловской области доктора на пятом месте по востребованности с 1,3 резюме на вакансию. В первую очередь регион испытывает потребность в токарях (0,6), а также продавцах и поварах (по 1).

«Медики — одни из самых дефицитных специалистов как в Черноземье, так и в целом в РФ. По итогам мая профобласть "Медицина и фармацевтика" не попала в диапазон кадрового голода только в восьми регионах страны, и среди них нет ни одной области из ЦФО. Врачи, средний медперсонал, фармацевты возглавляют списки самых дефицитных специалистов в макрорегионе уже не первый квартал. Ситуация сложная и имеет много причин, в том числе неудовлетворенность заработными платами — в большинстве регионов ЦФО ожидаемые зарплаты медиков на 5–10 тыс. в среднем превышают предлагаемые»,— отметила директор Headhunter по ЦФО Марина Качанова.

При этом в целом на рынке труда макрорегиона и страны, согласно данным рекрутинговой платформы, наблюдается переориентация: если раньше превалировал рост числа вакансий, то теперь — рост резюме.

Так, в Белгородской области в мае 2025-го вакансий стало меньше на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а резюме — больше на 19%. Медианная предлагаемая зарплата достигла 60,6 тыс. руб. В Орловской области число вакансий уменьшилось на 29%, а резюме — увеличилось на 32% при медианной зарплате 55,6 тыс. руб. На столько же сократилось предложение липецких вакансий с ростом числа резюме на 28% (60,1 тыс. руб.). В Воронежской и Тамбовской областях сокращение вакансий составило 27%, а число резюме увеличилось на 32 и 27% соответственно при медианных зарплатах 65 тыс. и 57,8 тыс. руб. соответственно. В Курской области число предложений о работе уменьшилось на 21%, а количество резюме увеличилось на 17% (60 тыс. руб.).

Средние уровни зарплатных предложений (показатель складывается из усредненных значений зарплатных вилок, которые указаны в вакансиях, и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты) для новых сотрудников на «Авито. Работе» в первом квартале 2025 года варьировались от 55,7 тыс. руб. в Орловской области (+1% к аналогичному периоду прошлого года) до 62 тыс. руб. в Курской, где также зафиксирован максимальный темп прироста оплаты труда (+9%). В Белгородской и Липецкой областях медианная зарплата выросла на 3%, составив 56,5 руб. и 61,6 тыс. руб. соответственно. В Воронежской области новым сотрудникам в среднем начали платить на 2% больше (58,5 тыс. руб.), а в Тамбовской — на 1% (55,8 тыс. руб.).

«Зарплатная "гонка" не может продолжаться бесконечно, и темпы увеличения предлагаемых зарплат заметно замедлились. Так, по итогам первого квартала в регионах Черноземья динамика составила в среднем 3% год к году,— отметил директор по развитию "Авито. Работы" Роман Губанов.— При этом рынок труда пока сохраняет соискательский характер: в условиях низкой безработицы и продолжающегося роста количества вакансий у людей есть возможности для выбора работы из разных вариантов, а компаниям приходится конкурировать за кадры».

Марина Качанова добавила, что повышение ключевой ставки, которое имело место до июня, а также подорожание заемных средств заставили компании пересмотреть планы по найму. «Тем не менее спрос на персонал остается высоким, особенно в розничной торговле, на производстве и в агросекторе, а поиск сотрудников в профицитных отраслях стал сложнее и занимает больше времени»,— добавила эксперт.

Анна Швечикова