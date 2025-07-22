Прокуратура Приморья считает мягким наказание, вынесенное мигрантам-насильникам

Приморский краевой суд отклонил апелляционное представление прокурора на приговор суда первой инстанции по уголовному делу о групповом изнасиловании жительницы Владивостока мигрантами.

«Наказание иностранным гражданам, посягнувшим на половую свободу девушки в районе пляжа бухты «Лазурная», в виде лишения свободы сроком от пяти до пяти лет шести месяцев оставлено без изменений»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура заявила о несогласии с решением крайсуда и намерена его оспорить в кассационном порядке. Гособвинение запрашивало для каждого из троих подсудимых девять лет колонии общего режима.

Напомним, 15 июня прошлого года группа мужчин напала на 22-летнюю девушку в районе пляжа Шамора (официальное название бухта Лазурная), популярного в пригороде Владивостока места отдыха. Угрожая девушке ножом, они совершили насильственные действия сексуального характера.

В региональном управлении МВД по горячим следам заявили, что «четверо граждан одной из республик Средней Азии» задержаны в аэропорту Владивостока при попытке «скрыться за пределы РФ». В СКР уточнили, что речь идет о гражданах Узбекистана. Позднее было сообщение о задержании пятого подозреваемого.

Однако в конечном итоге обвинение в групповом изнасиловании было предъявлено троим фигурантам дела. Еще один арестованный покончил с собой в СИЗО. В надзорном ведомстве «Ъ» уточнили, что подсудимые возместили пострадавшей девушке заявленную ей сумму морального вреда — по 150 тыс. руб. с каждого.

В мае этого года суд во Владивостоке признал трех граждан Узбекистана виновными в групповом изнасиловании (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

Алексей Чернышев, Владивосток