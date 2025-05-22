В Приморье мигранты осуждены за групповое изнасилование

Суд во Владивостоке признал троих граждан Узбекистана виновными в групповом изнасиловании местной жительницы (п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК). Они приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, сообщила прокуратура Приморья.

По версии следствия, 15 июня прошлого года группа мужчин напала на 22-летнюю девушку в районе пляжа Шамора (официальное название бухта Лазурная), популярного в пригороде Владивостока места отдыха. Угрожая девушке ножом, они совершили насильственные действия сексуального характера.

В региональном управлении МВД по горячим следам заявили, что «четверо граждан одной из республик Средней Азии» задержаны в аэропорту Владивостока при попытке «скрыться за пределы РФ». В СКР уточнили, что речь идет о гражданах Узбекистана. Позднее было сообщение о задержании пятого подозреваемого.

Однако в конечном итоге обвинение в групповом изнасиловании было предъявлено троим фигурантам дела. Еще один арестованный покончил с собой в СИЗО.

В надзорном ведомстве «Ъ» уточнили, что подсудимые возместили пострадавшей девушке заявленную ей сумму морального вреда – по 150 тыс руб. с каждого.

Алексей Чернышев, Владивосток