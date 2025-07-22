В Греции по запросу Интерпола задержали молдавского бизнесмена Плахотнюка

Полиция Молдавии сообщила, что в Греции были задержаны два молдавских гражданина, один из них — бизнесмен и бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. В Молдавии он обвиняется в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Плахотнюк

Фото: Matthias Williams / Reuters Владимир Плахотнюк

Фото: Matthias Williams / Reuters

О задержании говорится в сообщении Генерального комиссариата молдавской полиции в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Имя второго задержанного не называется. Ipn.md пишет, что, по некоторым данным, речь может идет о бывшем депутате от Демпартии Константине Цуце.

Владимир Плахотнюк вступил в Демократическую партию Молдавии в 2010 году, а в 2016-м стал ее председателем. Перед этим его выдвигали на пост премьера, но тогдашний президент страны Николай Тимофти отклонил его кандидатуру как «несоответствующую необходимым критериям». В 2019 году правительство страны, фактически сформированное Владимиром Плахотнюком, было отправлено в отставку, а сам он бежал из Молдавии: долгое время он находился в США, затем уехал в Турцию. Молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил предпринимателя в международный и межгосударственный розыск. В феврале 2025 года в розыск его объявил и Интерпол.

В России Владимир Плахотнюк заочно арестован по делу об организации преступного сообщества с целью вывода средств. По версии следствия, при участии молдавского бизнесмена из России было выведено в иностранной валюте свыше 220 млрд руб.

Лусине Баласян