Чем известен молдавский бизнесмен и политик Владимир Плахотнюк

22 июля стало известно о задержании в Греции бизнесмена и бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. СМИ называли его одним из самых богатых людей в Молдавии и «серым кардиналом молдавской политики». Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молдавский бизнесмен и политик Владимир Плахотнюк

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ Молдавский бизнесмен и политик Владимир Плахотнюк

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

Плахотнюк Владимир Георгиевич родился 1 января 1966 года в селе Питушка Каларашского района Молдавской ССР. В 1991 году окончил факультет технологии пищевой промышленности Технического университета Молдовы по специальности «инженер», в 2002-м получил степень магистра делового управления в том же вузе. В 2006 году окончил факультет права Молдавского государственного университета по специальности «юрист».

С 1991 года работал в центре по предотвращению и реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор». Затем трудился экономистом в компаниях с иностранным капиталом Euro Est Hundel Ltd Moldova, Voyage Ltd Moldova. В 1995-м основал финансовую группу Angels, которую возглавлял до 2001 года.

В 2001-м был назначен коммерческим директором компании по импорту и продаже нефтяных продуктов АО Petrom Moldova. Позже стал гендиректором компании и занимал этот пост до 2010 года.

С 2005 года одновременно работал заместителем председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank. В 2006–2011 годах — председатель совета общества Victoriabank.

Осенью 2010 года вступил в Демократическую партию Молдовы (ДПМ) и был избран депутатом парламента. В декабре того же года занял пост заместителя председателя партии, а также первого вице-спикера парламента Молдавии. Курировал вопросы международного сотрудничества. 16 июня 2012 года избран первым заместителем председателя ДПМ.

В 2013 году депутаты вынесли Владимиру Плахотнюку вотум недоверия, обвинив его в «незаконной деятельности, которая наносит ущерб имиджу парламента и республики». В октябре 2013 года он сложил с себя депутатские полномочия, однако в ноябре 2014 года был вновь избран депутатом парламента Молдавии. В июле 2015 года после создания нового парламентского большинства отказался от депутатского мандата.

11 января 2016 года ДПМ сформировала новую коалицию большинства в парламенте и выдвинула Владимира Плахотнюка на пост премьер-министра. В тот же день президент Николай Тимофти отклонил его кандидатуру как «несоответствующую необходимым критериям». В ответ коалиция выдвинула господина Плахотнюка кандидатом в премьеры повторно. 14 января 2016 года президент Молдавии вновь отклонил его кандидатуру.

В декабре 2016 года на съезде ДПМ Владимир Плахотнюк единогласно был избран председателем партии. В феврале 2019 года на парламентских выборах был избран депутатом от ДПМ по одномандатному округу. В июне того же года покинул пост председателя ДПМ, а в июле заявил о сложении депутатских полномочий.

После политического кризиса в июне 2019 года Владимир Плахотнюк уехал из Молдавии в США, а позже в Турцию. По сообщениям СМИ Молдавии, он стал гражданином Турции по программе гражданство в обмен на инвестиции, а турецкое законодательство запрещает выдачу граждан иностранным государствам. 29 октября 2019 года молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил предпринимателя в международный и межгосударственный розыск. На имущество олигарха на сумму около $3 млн был наложен арест.

Бизнесмен являлся основателем Ассоциации деловых людей Молдовы, председателем и основателем благотворительного фонда «Эдельвейс», поддерживающего различные социальные и культурные проекты в республике. По данным СМИ, он являлся владельцем двух молдавских гостиниц, страховой компании, ночного клуба, телеканалов Prime и 2 Plus, а также радиостанции Prime FM. В СМИ неоднократно публиковались журналистские расследования относительно схем, используемых господином Плахотнюком, по регистрации своей собственности в офшорных зонах.

Награжден молдавским орденом Республики (2014). Женат, два сына.

Владимир Плахотнюк является фигурантом нескольких уголовных дел в России. В 2017 году он был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

22 февраля 2019 года МВД РФ обвинило Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013–2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из российских банков указанные средства через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск, а 5 августа 2019 года арестован заочно Тверским судом Москвы в рамках этого уголовного дела.

26 июня 2019 года МВД РФ предъявило Владимиру Плахотнюку заочное обвинение в организации преступного сообщества и в 28 эпизодах контрабанды наркотиков. 14 ноября 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков организованной группой лиц.

5 июля 2022 года суд в Кишиневе выдал ордер на арест Владимира Плахотнюка в рамках дела о хищениях в госкомпании Metalferos («Металферос»).