«Пятерочка» начала продажу готовой замороженной еды

Российский ритейлер X5 Group, управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», запускает продажи замороженной готовой порционной еды. Об этом президент компании Екатерина Лобачева сообщила в интервью «Ведомостям».

Госпожа Лобачева рассказала, что речь идет о блюдах, замороженных шоковым методом. По ее словам, он позволяет уничтожить все микробы, сохранив вкус и питательность еды. Сейчас в интернет-магазинах сетей X5 Group уже можно купить замороженные супы и вторые блюда, пишет издание.

Пока замороженные блюда не пользуются большой популярностью. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, они составляют менее 5% рынка готовой еды. Эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова объясняет низкий спрос опасениями россиян о низком качестве и возможной опасности для здоровья такой еды.

Госпожа Лобачева признает, что производство и продажа таких блюд окупится не сразу, особенно при высокой ключевой ставке — 20%. При этом, по ее словам, X5 Group планирует «тратить время и силы», чтобы донести до покупателя преимущества такой продукции. Среди плюсов замороженной готовой еды президент компании назвала удобство использования и длительный срок годности.

X5 Group — крупнейший продуктовый ритейлер в России. Доля выручки на российском рынке продуктовой розницы в 2023 году составила 14,6%. На 1 марта 2024 года наибольшая доля акций группы компаний в 47,86% принадлежала CTF Holdings S.A. (дочерняя структура «Альфа-Групп»). Еще 11,43% — Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust), 0,1% — директорам компании. В свободном обращении находится 40,6% акций.