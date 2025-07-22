С остановившей производство телевизоров в Воронеже ГК «Квант» требуют 68,5 млн

Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск столичного ООО «Треолан» (продавец программного обеспечения) к юрлицам производящей телевизоры ГК «Квант» (есть завод в Воронеже, его работа приостановлена). Заседание по нему назначено на 7 октября, следует из картотеки арбитражных дел. Заявитель потребовал взыскать с ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» 68,5 млн руб. В эту сумму оценены задолженность по возврату займа в размере $ 500 тыс., проценты по нему и неустойка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Треолан» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2017 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля программным обеспечением. Уставный капитал — 1 млн руб. Учредителем выступает столичное же АО «Л-Х» (вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность, владельцы скрыты), находящееся в процессе реорганизации. Генеральный директор — Григорий Свердликов. 2024 год компания закончила с выручкой в 24 млрд руб. и чистой прибылью в 879 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 15 млрд руб. и 321 млн руб. ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м. соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220. По итогам 2024 года выручка «Кванта» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 13,2 млрд и 46 млн руб.

Воронежский завод «Кванта» в апреле 2025 года приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям. Уточнялось, что во втором и третьем кварталах этого года возобновление производства не планируется.

В том же месяце воронежское ООО «Синоквант», входящее в ГК «Квант», отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров с инвестициями на 1,8 млрд руб. Его планировали реализовать в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова