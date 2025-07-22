СМИ: зампред правительства Забайкалья попал в ДТП с одним погибшим

И. о. зампредседателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в ДТП на трассе в Улетовском районе. В результате аварии погибла женщина, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья

По данным портала, две машины столкнулись сегодня ночью между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Сообщается, что господин Гончаров был за рулем своего автомобиля, а погибшая была пассажиркой второй машины. Собеседник издания утверждает, что чиновник выехал на встречную полосу, когда возвращался из отпуска на Байкале на личном Mercedes. С ним в машине были жена и две дочери, младшую госпитализировали.

«Чита.Ру» уточняет, что Алексей Гончаров не получил серьезных травм и дал показания полиции. Ожидается, что по факту ДТП возбудят дело. По данным Telegram-канала Baza, всего в аварии пострадали шесть человек.