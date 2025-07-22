«Селигдар» ввел ЗИФ «Хвойное» в Якутии мощностью 2,5 т золота в год

В Алданском районе Якутии запущена новая золотоизвлекательная фабрика на месторождении Хвойное с производственной мощностью 2,5 т золота в год. Как сообщил глава республики Айсен Николаев, новый комплекс «Хвойное» построен в рекордные сроки, а на полную мощность переработки (до 3 млн т руды в год) выйдет в 2026 году.

В этом году предполагается добыть порядка 250 кг, в 2026 году — около 1 т. Балансовые запасы золота месторождения оцениваются в 16,8 т. Строительство фабрики обошлось в примерно 15 млрд руб.

«Селигдар» (MOEX: SELG) входит в десятку крупнейших золотодобытчиков РФ. В 2024 году холдинг произвел 7,62 т. К 2030 году компания планирует нарастить производство до 20 т в год. Якутия занимает второе место в РФ по золотодобыче. В 2024 году в регионе произвели 55 т золота.

Николай Борисов, Якутск