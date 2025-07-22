Мордашов заявил о недостаточной доли малого и среднего бизнеса в России

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов на встрече с молодежью из Вологодской области заявил о рисках «чеболизации» в России. Под «чеболями» понимают многоотраслевые холдинги, объединяющие ресурсы под контролем одной структуры, которая влияет на значительную часть национальной экономики.

«Происходит ли "чеболизация" в России? По факту — да, у нас есть явное доминирование больших корпораций, доли малого и среднего бизнеса явно недостаточно… для дальнейшего прогресса важна доля малого и среднего бизнеса», — сказал Алексей Мордашов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «чеболизация» помогла экономике Южной Кореи, но затем начались коррупционные скандалы. Главной проблемой «чеболей» он назвал сильное искажение конкуренции. Говоря о ситуации в России, он выразил опасения о повторении южнокорейского сценария. «Очень важно соблюсти баланс и не залезть слишком далеко», — сказал господин Мордашов. По его мнению, в стране нужно создавать конкурентную среду, которая поможет расцвести малому и среднему бизнесу.