Правительству предложили создать программу по переносу данных в мессенджер Max

Премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву направлены письма с предложением создать программу для переноса данных пользователей в мессенджер Max из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Письмо направил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев. «Прошу рассмотреть возможность выделения государственных средств на разработку и внедрение программы в кратчайшие сроки», — говорится в письме (цитата по ТАСС).

Депутат Госдумы обращает внимание на опыт «ВКонтакте» по переносу контента с видеохостинга YouTube. Он отмечает, что нельзя оставлять людей без их личной и профессиональной информации, при что что такие технологии переноса уже существуют.