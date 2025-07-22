Минобороны предложило повысить оклады военнослужащим на 7,6%

Министерство обороны предложило с 1 октября 2025 года повысить оклады военнослужащим не на 4,5%, как изначально предлагалось правительственным постановлением, а на 7,6%. Проект был представлен 21 июля на портале публикования правовых актов (regulation.gov.ru).

Ведомство предлагает внести изменения в постановление правительства от 9 апреля 2025 года. В первом пункте этого документа говорится, что оклады военнослужащим будут повышены в 1,045 раза. Минобороны предлагает заменить это число цифрой «1,076».

Предложение касается окладов по воинским должностям и по воинским званиям. Речь идет о военнослужащих, которые проходят службу по призыву и по контракту, а также о сотрудниках Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и о сотрудниках органов внутренних дел.