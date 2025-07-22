Сын Байдена объяснил провал отца на дебатах с Трампом действием снотворного

Американский предприниматель Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, объяснил плохое выступление отца на дебатах с Дональдом Трампом 28 июня 2024 года тем, что тот перед выходом на сцену принял снотворное Ambien.

«Я точно знаю, что случилось на этих дебатах. Он облетел весь мир. Ему 81 год. Он чертовски устал. Ему дают Ambien, чтобы он мог поспать. (Потом) он поднимается на сцену и выглядит как олень в свете фар», — сказал Хантер Байден в интервью на YouTube-канале «Channel 5 with Andrew Callaghan».

Беседа с Хантером Байденом была опубликована 21 июля — в годовщину выхода его отца из президентской гонки. Те дебаты, как писало большинство американских СМИ, были самыми слабыми для действующего президента за всю историю их проведения в США. Во время выступления Джо Байден запинался, путал слова и выглядел растерянным во время реплик Дональда Трампа, который по итогу выборов стал президентом.