Счетная палата выявила у Минсельхоза нарушения на почти 500 млн рублей

Общая сумма финансовых нарушений при исполнении бюджета Минсельхозом в 2024 году составила 468,5 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Счетной платы по итогам проверки.

Нарушения выявлены по двум направлениям бюджетной деятельности министерства: при формировании государственного задания и в случае предоставления межбюджетных трансфертов, сообщили в Счетной палате.

В первом случае речь идет о несоблюдении сроков утверждения госзадания. Во втором — министерство не требовало вернуть субсидии, когда не были достигнуты нужные результаты. В Счетной палате отметили, что часть нарушений Минсельхоз устранил во время проверки. В федеральный бюджет было возвращено 3,2 млн руб.