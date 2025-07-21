В ФРГ предложили в случае войны призывать водителями женщин и пенсионеров

Германия в случае введения военного положения столкнется с необходимостью привлечения сотен тысяч водителей грузовиков поэтому потребуется задействовать женщин и пенсионеров. Об этом руководитель федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов (BGL) ФРГ Дирк Энгельхардт заявил в интервью газете Bild.

«Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. Для этого необходимы безопасные стоянки и грузовики, оснащенные душем, туалетом и кухней»,— сказал господин Энгельхардт. Также он призвал пенсионеров стать активнее, а властей — отменить обязательное обновление водительских прав через каждые пять лет. По мнению главы BGL, «водить машину должно быть разрешено каждому, кто в состоянии это делать».

Помимо этого Дирк Энгельхардт призвал разрешить вождение в транспортных компаниях ФРГ с иностранными водительскими правами, в частности, молдавскими и узбекскими. По его словам, сейчас стране не хватает уже около 100 тыс. водителей грузовиков. Господин Энегльхардт предполагает, что в случае войны число пропавших или погибших водителей может вырасти до 400 тыс., поэтому им необходима замена для продолжения снабжения населения необходимыми товарами в экстренной ситуации.