Стоимость золота впервые за месяц поднялась выше $3400 за тройскую унцию

Стоимость золота выросла на 1,3%, показатель превысил $3400 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:35, цена унции золота составляет $3414. Показатель находится выше отметки в $3400 долларов впервые с 20 июня.

По данным Всемирного золотого совета (WGC), в первой половине этого года стоимость золота выросла на 26%. Во втором полугодии прогнозируется рост еще на 5%. В случае широкомасштабного урегулирования конфликтов WGC предполагает, что стоимость золота упасть на 12-17 %, при резком ухудшении глобальной финансовой и экономической ситуации возможно повышение котировок на 10-15%.