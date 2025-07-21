Как в США расследовали «вмешательство РФ» в выборы 2016 года

В июле 2016 года кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон первой публично обвинила Россию во вмешательстве в выборы, заявив, что связанные с российскими спецслужбами хакеры взломали электронную почту Демократической партии и обнародовали компромат на нее.

В декабре 2016 года покидавший пост президента Барак Обама ввел санкции против России за предполагаемые кибератаки. В январе 2017 года разведсообщество США (ЦРУ, ФБР, АНБ) опубликовало доклад, подтверждавший вмешательство России через хакерские атаки и пропаганду.

В начале 2017 года четыре комитета Конгресса США начали параллельные расследования фактов вмешательства и возможных связей команды Трампа с Россией, опросив более 100 свидетелей, включая экс-директора ФБР Джеймса Коми.

В мае 2017 года заместитель генпрокурора США Род Розенстайн назначил специального прокурора Роберта Мюллера для независимого расследования российского вмешательства, возможного сговора и препятствования правосудию.

В августе 2017 года спецпрокурор Мюллер созвал Большое жюри — коллегию присяжных, получившую расширенные полномочия по вызову свидетелей и сбору доказательств, включая возможность допросить президента.

С конца 2017 года команда Мюллера предъявила обвинения более 30 лицам, включая 5 бывших советников Трампа, его личного адвоката, а также 26 россиян и 3 российские компании, обвиненные во взломах и пропаганде.

В марте 2019 года спецпрокурор Мюллер представил Конгрессу итоговый доклад, не найдя достаточных доказательств сговора между командой Трампа и Россией или факта препятствования правосудию президентом. В мае того же года Мюллер подал в отставку.

В мае 2023 года спецпрокурор Джон Дарем представил доклад, заключив, что у ФБР в 2016 году не было достаточных «фактических оснований» для начала расследования и оно чрезмерно полагалось на информацию политических оппонентов.

В мае 2025 года ЦРУ США опубликовало отчет о процедурных нарушениях при составлении оценки 2017 года о российском вмешательстве. В отчете указывается, что оценка могла быть политически мотивированной и чрезмерно интерпретировала действия России как поддержку Трампа.