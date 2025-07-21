В Ульяновске в суд направлено дело о покушении на убийство девушки и ее друга
Прокурор Ленинского района направил в суд уголовное дело в отношении жителя 21-летнего жителя Ульяновска. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц», сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, 8 февраля 2025 года неработающий Р., управляя автомобилем «Хонда Цивик», возле одного из домов на улице Робеспьера из ревности совершил наезд на свою знакомую и находившегося рядом с ней мужчину.
После наезда Р. нанес сопернику несколько ударов ножом в различные части тела.
Однако благодаря своевременно оказанной потерпевшим медицинской помощи их жизни были спасены.
В надзорном ведомстве отметили, что санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.