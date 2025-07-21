Заключен контракт на берегоукрепление набережной в Иркутске за 1,5 млрд рублей

Подведены итоги аукциона по выбору подрядчика для берегоукрепления Цесовской набережной в Иркутске за 1,5 млрд руб. Как следует из конкурсной документации, контракт заключен с московским ООО «Энергострой», учредителем которого является Александр Тевис. Застройщик предложил выполнить работы по начальной цене.

Подрядчику также необходимо будет выполнить работы по благоустройству участка от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь», следует из сообщения на портале госзакупок. Заказчиком работ стало МКУ «Управление капитального строительства Иркутска».

Берегоукрепление Ангары вдоль Цесовской набережной является одним из этапов проекта по созданию в Иркутске единой набережной, которая должна протянуться от микрорайона Солнечный до реки Ушаковка в районе «Фортуны». В марте 2023 года власти Иркутска сообщали, что представили проект единой набережной членам Совета Федерации РФ.

ООО «Энергострой» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. По итогам 2024 года выручка компании составила 7 млрд руб., прибыль — 271 млн руб. Согласно данным Rusprofile, организация участвовала в роли поставщика в 120 государственных закупках на сумму более 61 млрд руб.

Лолита Белова