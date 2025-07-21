«Ливерпуль» взглянул вперед

Чемпион Англии «Ливерпуль» продолжил агрессивную летнюю трансферную кампанию приобретением у немецкого «Айнтрахта» за сумму, скорее всего, превышающую 70 млн фунтов, французского форварда Юго Экитике. Он стал одним из открытий минувшего сезона, показав себя одинаково эффективным бомбардиром и ассистентом и чуть не войдя по сумме голов и результативных передач в первую тройку среди игроков «большой пятерки», чей возраст не превышает 23 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая в прошлом сезоне за немецкий «Айнтрахт», 23- летний Юго Экитике (в белой форме) показал себя и отличным снайпером, и классным ассистентом

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Выступая в прошлом сезоне за немецкий «Айнтрахт», 23- летний Юго Экитике (в белой форме) показал себя и отличным снайпером, и классным ассистентом

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

О том, что «Ливерпуль», вернувший весной после пятилетнего перерыва титул чемпиона Англии, согласовал трансфер из франкфуртского «Айнтрахта» 23-летнего Юго Экитике, сообщили все ведущие британские медиаресурсы. По их данным, сделка войдет в число самых дорогих в рамках летнего трансферного окна. Ее базовую стоимость BBC оценил в 69 млн фунтов. К ней могут добавиться еще 10 млн фунтов в виде бонусов.

Это приобретение продолжило удивительно агрессивную, несмотря на блестяще проведенный сезон, дебютный в «Ливерпуле» для голландского тренера Арне Слота, и вроде бы не нуждавшуюся в радикальных корректировках игру, трансферную кампанию клуба. До этого в ее рамках он уже совершил пять покупок. Три из них были очень дорогими. За голландца Жереми Фримпонга и венгра Милоша Керкеза ливерпульцы заплатили «Байеру» и «Борнмуту» около 70 млн фунтов в совокупности, за одноклубника Фримпонга немца Флориана Вирца, по версии различных источников,— примерно 100 млн фунтов без учета бонусов, установив рекорд Английской премьер-лиги.

Таким образом, расходы «Ливерпуля» на новичков, понесенные этим летом, после завершения сделки по Экитике зашкалят за 250 млн фунтов.

Из всех, связанных с «Ливерпулем», именно она выглядит самой любопытной. Еще в середине июля британские издания настаивали на том, что ливерпульцы, один из ключевых форвардов которых — Диогу Жота — погиб три недели назад в автокатастрофе, в поисках усиления атакующей линии приоритетной целью выбрали опытного Александра Исака из «Ньюкасла». Однако швед, несмотря на информацию об активных переговорах и щедрой цене, так до сих пор его не покинул. В этом смысле Юго Экитике выглядит своего рода резервным вариантом, хотя на самом деле было бы странно, если бы в ближайшее время его не взял никто из грандов: о высокой востребованности француза на рынке было хорошо известно.

Другое дело, что она выросла удивительно быстрыми темпами. Еще пару лет назад казалось, что ПСЖ, который в 2022 году заплатил за 20-летнего нападающего «Реймсу» €35 млн, немножко разочаровался в нем. Экитике нечасто попадал в основу парижского гиганта и остался вне заявки на позапрошлый розыгрыш Лиги чемпионов. А в январе 2024 года французская команда отдала его в аренду «Айнтрахту», вскоре согласившись и продать его, пусть за сумму вдвое скромнее, чем получил «Реймс».

Но в немецком клубе Юго Экитике внезапно расцвел. В прошедшем сезоне «Айнтрахт» финишировал в чемпионате Германии третьим, пропустив вперед только двух явных фаворитов — «Баварию» с «Байером», а для Экитике он оказался не просто удачным, а прорывным.

Половину первенства Юго Экитике играл впереди в тандеме с египтянином Омаром Мармушем, постоянно меняясь с ним ролями ударного и подыгрывающего форварда, половину — после продажи Мармуша зимой в «Манчестер Сити» — в основном выдвинутым нападающим. При этом и в том, и в другом случае он отличался высокой эффективностью, показав себя и отличным снайпером, и классным ассистентом.

В немецком чемпионате Экитике забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

Если брать только тех игроков из первенств «большой европейской пятерки», кому не больше 23 лет, то по сумме баллов за результативность его немножко опередили всего три футболиста — Майкл Олисе из «Баварии», Мейсон Гринвуд из «Марселя» и Брэдли Баркола из ПСЖ. А вот, например, у Коула Палмера из «Челси», героя недавнего финала клубного чемпионата мира, показатели такие же, как у Экитике.

Алексей Доспехов