Десятки тысяч серверов Microsoft подверглись хакерским атакам

Серверы Microsoft SharePoint для обмена документами подверглись «активным атакам» хакеров. Это программное обеспечение используют в том числе госучреждения и компании. Об этом говорится в заявлении корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Microsoft уточнила, что речь идет только о серверах SharePoint, используемых внутри организаций. Атаки на SharePoint Online в облаке Microsoft 365 не зафиксированы. Компания выпустила обновление безопасности и рекомендовала клиентам немедленно установить его.

В ФБР заявили, что знают об атаках и взаимодействуют по этому поводу с федеральными и частными партнерами, передает Reuters.

По информации The Washington Post, хакеры воспользовались ранее неизвестной уязвимостью в программном обеспечении, чтобы атаковать государственные ведомства и компании. Под угрозой оказались десятки тысяч серверов Microsoft. При этом обновление, которое выпустила корпорация, касается лишь одной из версий ПО. Две другие остаются уязвимы, отмечает издание.

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