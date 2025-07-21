Ярославцам стали чаще блокировать банковские карты
В первом полугодии 2025 года жители Ярославской области стали чаще жаловаться на блокировку банковских карт и проблемы с ОСАГО. Банк России зафиксировал более 650 обращений, что на 17% больше, чем в прошлом году, сообщили в ярославском отделении ЦБ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Значительно увеличилось количество жалоб на блокировку карт и дистанционное банковское обслуживание. Это связано с мерами, введенными в июле 2024 года для борьбы с мошенничеством. Банки получили право приостанавливать подозрительные операции, что привело к росту обращений по вопросам внесения наличных, списания комиссий и отказов в выпуске карт.
В страховой сфере участились жалобы на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) при оформлении ОСАГО. Однако процедура оспаривания КБМ стала проще. Число жалоб на проблемы с КАСКО снизилось.