Кингисеппский машиностроительный завод перешел холдингу ОСК

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приобрела Кингисеппский машиностроительный завод. Предприятие задействуют для выпуска малооборотного двигателя большой мощности с целью обеспечения строительства крупнотоннажного флота, сообщили пресс-службе холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «КМЗ» Фото: ООО «КМЗ»

Сделка заключена в рамках политики по наращиванию компетенций ОСК в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота. Для сборки двигателя привлекут российского технологического партнера, который обладает широкой экспертизой в области передового инжиниринга.

«Совокупность мероприятий, прорабатываемых ОСК с использованием внебюджетных источников финансирования позволит в перспективе нескольких лет организовать производство малооборотных двигателей, подготовить базу для выхода на серийное производство и создать условия для дальнейшего развития малооборотного двигателестроения в России»,— прокомментировал сделку генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что акции Корпорации морского приборостроения переданы в уставный капитал ОСК.

Татьяна Титаева