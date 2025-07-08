Акции Корпорации морского приборостроения переданы в уставный капитал ОСК

Росимущество передало в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 100% минус одну акцию АО «Корпорация морского приборостроения». Процедура осуществлена в счет оплаты размещаемых обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Таким образом, в состав ОСК перешли петербургские АО «Концерн "НПО Аврора"», АО «Концерн "Океанприбор"» и АО «Концерн ЦНИИ "Электроприбор"», входившие в КМП.

В Росимуществе отметили, что процедура передачи акций проведена во исполнение указа президента РФ от 9.12.2024 г. и распоряжения правительства РФ от 18.01.2025 г.

Прежде «Ъ» писал, что решение о передаче КМП в ведение ОСК было принято «в целях развития производственного и научного потенциала России, а также оптимизации структуры судостроительных компаний».

Андрей Цедрик