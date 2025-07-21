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Продажи Lada в Казахстане за год выросли более чем в два раза

В январе—июне текущего года на казахстанском рынке реализовано 1393 автомобиля Lada. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года было продано 427 машин российской марки. Об этом сообщается в отчете Казахстанского автомобильного союза.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рост продаж Lada за год составил 126%, или более чем в два раза. В июне текущего года автомобили этой марки выбрали 243 покупателя в Казахстане. Лидером рынка является Hyundai с показателем продаж 24 218 машин за шесть месяцев 2025 года.