Заявление главы нацразведки США Тулси Габбард о том, что администрация 44-го президента США Барака Обамы обвиняла Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в надежде очернить Дональда Трампа и не пустить его в Белый дом, широко освещается в американских медиа. Для кого-то это подтверждение существования заговора против господина Трампа, для кого-то — пример того, как господин Трамп продолжает преследовать тех, кого считает своими врагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава нацразведки США Тулси Габбард

Фото: Mark Schiefelbein / AP Глава нацразведки США Тулси Габбард

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Габбард утверждает, что администрация Обамы «сфабриковала разведданные» о вмешательстве России в выборы 2016 года

Пятничное сообщение подчеркивает, как расследование возможного вмешательства России осталось больной темой для президента даже спустя почти десятилетие.

По словам Габбард, администрация Обамы состряпала расследование о России в рамках «предательского заговора»

Администрация Обамы знала до и после выборов 2016 года, что Россия не повлияла на исход голосования посредством кибератак, говорится в ошеломляющем документе, опубликованном администрацией Трампа.

Габбард угрожает членам администрации Обамы привлечением к уголовной ответственности за оценку результатов выборов 2016 года

Это последний пример того, как чиновники преследуют предполагаемых врагов президента Дональда Трампа... В своем посте Габбард заявила, что «передала все документы в Министерство юстиции для возбуждения уголовного дела, хоть и не уточнила, имеет ли она в виду каких-либо конкретных должностных лиц. Передача документов для возбуждения дела не обязательно означает, что Министерство юстиции проведет расследование или привлечет кого-то к ответственности.

Тулси Габбард осуждает «предательский заговор» Обамы

Последние комментарии Габбард, которые прозвучали в интервью телеканалу Fox News в Sunday Morning Futures, подливают масла в огонь и демонстрируют, что Белый дом Трампа способен привлечь к ответственности ключевых членов администрации Обамы, включая бывшего главу ДНР Джеймса Клэппера, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и, возможно, даже самого бывшего президента.

Пока Трамп находится под пристальным вниманием из-за дела Эпштейна, Тулси Габбард призывает к судебному преследованию членов администрации Обамы

Заявления Габбард противоречат расследованию двухпартийного Сенатского комитета по разведке, которое установило, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, и хотя контакты Трампа с российскими официальными лицами «серьезно» угрожали секретности разведданных, неясно, сознательно ли союзники президента сотрудничали с Россией, чтобы повысить шансы Трампа на победу.

Подготовил Кирилл Сарханянц