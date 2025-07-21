С ДУМ Башкирии взыскали 388 тысяч рублей в пользу экс-главы аппарата

Верховный суд Башкирии изменил решение Уфимского райсуда, взыскавшего в марте 2024 года в пользу экс-главы аппарата Духовного управления мусульман Башкирии Алмаза Абдуллина 3,5 млн руб. В эту сумму вошла задолженность по зарплате и проценты за задержку ее выплаты. Как сообщил «Ъ-Уфа» юрист истца Артур Байгазаков, сумму уменьшили до 388 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Разрешая спор, апелляционная инстанция не согласилась с произведенным ранее расчетом задолженности по зарплате.

Алмаза Абдуллина назначили на должность в сентябре 2020 года, а в апреле 2024 года он получил через сервис Госуслуг уведомление об увольнении из-за сокращения штата. По словам истца, его зарплата составляла от 45 до 160 тыс. руб. в месяц, но эти деньги он ни разу не получал.

Венера Хисамова