Санаторий «Улан» в Иркутской области снова не удалось продать

Повторные открытые торги по продаже имущества санатория-профилактория «Улан» на 150 мест 1986 года постройки в Саянске (Иркутская область), не состоялись несмотря на снижение цены более чем в два раза. Начальная стоимость лота на последних торгах составляла 192 млн руб., на предыдущих — 454 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В период срока подачи заявок с 18 июня по 13 июля 2025 года не было подано ни одной заявки. Отозванные заявки на участие отсутствуют. Продажу объекта на аукционе в электронной форме признать несостоявшейся», — указано в протоколе на портале ГИС «Торги».

В состав лота входят четырехэтажное здание площадью 8,7 тыс. кв. м, а также земельный участок площадью 25,4 тыс. кв. м. Согласно документации, размещенной на портале, состояние здания удовлетворительное, износ составляет порядка 33%. Организатором торгов выступало министерство имущественных отношений Иркутской области.

Ранее санаторий предоставлял услуги по реабилитации, профилактике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем, а также органов дыхания.

Лолита Белова